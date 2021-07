Immer wieder geraten Oliver Pocher (43) und die YouTuber Sarah (30) und Dominic Harrison (30) aneinander. Nicht zuletzt, weil der Blondschopf in regelmäßigen Abständen in seiner sogenannten "Bildschirmkontrolle" über die Eheleute und ihre Art, sich im Netz zu präsentieren, herzieht. Auch dass die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Liebster ihre Kinder so öffentlich zeigen, heißt der gebürtige Hannoveraner nicht gut. Auf einem Event trafen die Webstars nun auf den Entertainer und seine Frau Amira (28).

Bei der Spendengala für die Flut-Opfer der Überschwemmungen in Deutschland von SAT.1 trafen die zerstrittenen Promis nun aufeinander. In seiner Instagram-Story repostete Oli ein Video der Influencerin Bianca Wenzler-Schmidt und fand für das Auswanderer-Ehepaar keine guten Worte. "Ja, für ein kurzes 'Hallo' von mir ohne Reaktion hat es für unsere Dubai-Steuersparer und peinlichen Kindervermarkter gereicht", schrieb der 43-Jährige. Er fuhr fort, dass die Harrisons dem unangenehmen Treffen offenbar explizit aus dem Weg gehen wollten. "Gab klare Ansagen ans Team und haben sich höchstpeinlich hinter den Kulissen verhalten", beteuerte Oli. Augenscheinlich habe dies jedoch nicht so sonderlich gut funktioniert.

Sarah und Dominic ihrerseits sprachen auf ihren Social-Media-Kanälen nicht über das Aufeinandertreffen mit den Pochers. Die zweifachen Eltern bedankten sich eher für die vielen Spenden und Anrufe, die sie über den Abend verteilt erhalten hätten. "Es hat so Spaß gemacht, auch ganz viele von euch am Telefon zu haben. Die Summe lässt sich sehen", erzählte die 30-Jährige.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Juli 2021

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de