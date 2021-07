Wird Claudia Obert (59) ihre Entscheidung noch bereuen? Arielle Rippegather machte Ende Juni ihre Beziehung mit Veron Didi öffentlich. Anfang des Jahres buhlte der Beau bei Claudias House of Love noch um das Herz der Modeunternehmerin – jedoch ohne Erfolg! Das kann Ex-DSDS-Kandidatin Arielle offenbar gar nicht verstehen: Im Promiflash-Interview macht sie Claudia jetzt darauf aufmerksam, was sie in ihrem Flirtformat verpasst hat.

Bei der Fashionshow des ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten Eric Sindermann (32) gab sich Arielle im Gespräch mit Promiflash beinahe angriffslustig: "Die Claudia ist doch wirklich extrem doof, guckt euch diesen Mann an – er hat Ausstrahlung, Aura und er steht hinter einem!" Dass Reality-TV-Ikone Claudia sich Hauptgewinn Didi entgehen ließ, könne sie wirklich nicht nachvollziehen – doch das solle nicht ihre Sorge sein: "Da kann ich ihr nur sagen: Chance vertan, jetzt habe ich ihn."

Und auch Didi verriet, dass er wiederum ein Fan der Castingshow ist, in der seine Liebste bekannt wurde: "Ich habe DSDS früher sehr gerne verfolgt. Seitdem Dieter (67) raus ist, habe ich jetzt aber keine Lust mehr darauf." Auch Arielles Auftritte habe er damals gesehen.

© Joyn Claudia Obert und ihr "Claudias House of Love"-Kandidat Didi

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Arielle Rippegather und Veron Didi bei der Dr.Sindsen-Fashionshow 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Arielle Rippegather bei DSDS, 2021

