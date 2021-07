Lange kann es nicht mehr dauern, bis KJ Apa (24) und seine Freundin Clara Berry ihr erstes gemeinsames Baby begrüßen können. Im Mai machten der Riverdale-Darsteller und das Model öffentlich, dass sie schon bald zu dritt sein werden. Im Netz hält die werdende Mutter ihre Community seitdem fleißig auf dem Laufenden und zeigt ihre wachsende Körpermitte. Nun wurde Clara gemeinsam mit KJ Apa gesichtet – und auch hier stand ihr Babybauch im Fokus.

Auf neuen Aufnahmen ist das Paar zusammen mit Freunden zu sehen. In Los Angeles wartete die Gruppe vor einem Restaurant. Dabei trug die 27-Jährige ein Outfit, das ihren Körper perfekt in Szene setzte. In einem engen Oberteil im Leopardenmuster mit Cut-Outs an den Seiten und einer Hose mit dem gleichen Print präsentierte Clara ihren Babybauch. Ihr Freund hingegen war lässig in einem weiten weißen T-Shirt und Jeans unterwegs.

Details zu Claras Schwangerschaft hat das Paar allerdings bislang noch nicht preisgegeben. Sein Privatleben hält KJ Apa weitestgehend geheim. Bis zur Nachricht, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten, war noch nicht einmal offiziell bestätigt, dass die Französin und der Schauspieler ein Paar sind.

Instagram / clara.berry Clara Berry zeigt ihren Babybauch, Juli 2021

Getty Images KJ Apa im März 2020 in Hollywood

Instagram / clara.berry KJ Apas Freundin Clara Berry

