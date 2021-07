Ist die Ehe von Tori Spelling (48) und Dean McDermott (54) nach 15 Jahren wirklich am Ende? Seit Monaten wird über eine Trennung der beiden Schauspieler spekuliert. Tori trägt ihren Ehering schon lange nicht mehr. Zudem verriet sie kürzlich, dass der Vater ihrer fünf Kinder nicht mehr neben ihr im Ehebett schläft. Die ehemalige Beverly Hills, 90210-Darstellerin und Dean sollen angeblich die Scheidung wollen – sich diese finanziell jedoch nicht leisten können.

Ein Insider behauptete gegenüber The Sun, dass das Paar nur noch gezwungenermaßen zusammen sei. "Keiner von ihnen kann sich ein Scheidungsverfahren leisten", will der Informant erfahren haben. Tori und Dean hätten neben ihren fünf Kindern auch viele Haustiere, die sehr kostspielig sein sollen. Der 54-Jährige könne es sich nicht einmal mehr leisten, aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen. "Sie befinden sich in einem wahr gewordenen Albtraum", wird der angebliche Vertraute weiter zitiert.

Bestätigt haben die beiden ihr Liebes-Aus bisher nicht. Tori könnte mit ihrer Ehe aber bereits abgeschlossen haben. Gerade erst wurde sie in Kalifornien mit The Game (41) gesehen. Der Rapper hatte in der Vergangenheit auch schon Kim Kardashian (40) gedatet.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern bei "Disney On Ice", 2019

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

Instagram / torispelling Laura Rugetti, The Game und Tori Spelling in einem Restaurant

