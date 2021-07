Katharina Wagener (26) sah ihre Hoffnungen auf eine natürliche Geburt schon schwinden. Ihr Sohnemann befand sich nämlich in Beckenendlage, und diese Position kann bei einer natürlichen Geburt zu Problemen führen. Nachdem sich die ehemalige Are You The One?-Kandidatin ausführlich informiert hatte, entschloss sie sich für eine äußere Wendung. Diese wurde dann sogar von der Augusta-Geburtsklinik in Bochum live übertragen. Im Interview mit Promiflash erklärte Kathi nun, warum sie diesen Schritt gewagt hat, der von vielen Netz-Usern scharf kritisiert wurde...

