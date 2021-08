Wie geht es eigentlich Sarafina Wollnys (26) Nachwuchs? Mitte Mai durften die TV-Bekanntheit und ihr Mann Peter Wollny (28) endlich ihre Zwillinge in die Arme nehmen. Die beiden Jungen Emory und Casey kamen per Notkaiserschnitt zur Welt. Vor wenigen Tagen teilte die stolze Mama ihren Fans beunruhigende Neuigkeiten mit: Die Twins leiden unter starken Bauchschmerzen – haben sich die Beschwerden inzwischen gebessert?

Im Rahmen einer Fragerunde via Instagram erkundigte sich ein besorgter Follower jetzt nach dem Wohl der beiden Kleinen. Daraufhin gab Sarafina zumindest in Bezug auf das Bauchweh eine erste Entwarnung: "Emory geht es besser!" Sein Brüderchen Casey habe hingegen noch immer mit den Wehwehchen in der Bauchgegend zu kämpfen.

Doch wie haben sich die Schmerzen bei den beiden Knirpsen überhaupt geäußert? Die frischgebackene Mutter Sarafina spricht von einem "Magengrummeln". Sohnemann Casey habe besonders nach den Mahlzeiten gequengelt: "Dann spuckt er die Flasche aus und fängt an zu weinen." Ein Arzt habe den jungen Eltern nun empfohlen, die Ernährung ihrer Söhne umzustellen.

Instagram / peter.wollny Sarafina und Peter Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Realitystar

