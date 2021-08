Anastasia (21) hat eine neue optische Veränderung gewagt! Im Rahmen ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme im vergangenen Jahr musste sich die Berlinerin beim Umstyling bereits von ihrer langen braunen Mähne verabschieden: Sie bekam einen Bob und einen Pony. Seitdem trägt sie ihre Haare auf derselben Länge, nur den Pony hat sie mittlerweile rauswachsen lassen. Auch ihrer Haarfarbe ist sie seither treu geblieben – bis jetzt: Anastasia ist jetzt nicht mehr brünett, sondern blond!

In seiner Instagram-Story teilte das Model mehrere Aufnahmen von seinem Friseurbesuch und kündigte bereits an, dass es seine Haare färben lässt. Kurze Zeit später filmte sich die GNTM-Halbfinalistin dann mit platinblonder Mähne. Das genaue Endergebnis hielt sie dann noch einmal mit mehreren Schnappschüssen in ihrem Feed fest, auf denen sie ihren neuen Look in Szene setzte. Ihre Worte dazu lauteten: "Blonde haben mehr Spaß."

Anastasias Fans scheint das Umstyling sehr zu gefallen. In der Kommentarspalte des Beitrags häufen sich nur so die Komplimente. Viel Zuspruch erntet sie auch von ihren GNTM-Kolleginnen wie Tamara Rebecca, Sarah Posch (21) oder Nadine Wimmer. Die Dragqueen Katy Bähm (27) schrieb zudem: "Mega."

