Yeliz Koc (27) gibt ein neues Babybauch-Update! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ist derzeit in freudiger Erwartung – und lässt ihre Fans daran teilhaben: So spricht sie beispielsweise auch ganz offen über die negativen Aspekte ihrer Schwangerschaft, die ihr gesundheitlich schwer zu schaffen macht. Doch jetzt wendet sich die Influencerin mal wieder mit einem erfreulichen Post an ihre Community: Yeliz zeigt, wie groß ihr Bäuchlein inzwischen schon ist – und verrät dabei auch ihr aktuelles Gewicht.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 27-Jährige nun zwei Vergleichsbilder von sich im Bikini: Das linke Foto ist offenbar vor ihrer Schwangerschaft entstanden, denn auf dem Schnappschuss wirkt Yeliz superschlank. Die rechte Aufnahme scheint hingegen aktuell zu sein: Auf dem Bild wirkt ihre Körpermitte deutlich runder. Unter dem Beitrag verriet die gebürtige Hannoveranerin auch, dass sie mittlerweile 20 Kilo mehr auf den Rippen habe. "Links 54 Kilo, rechts 74 Kilo", notierte sie.

Die Gewichtszunahme scheint die werdende Mutter jedoch nicht wirklich zu stören – und das, obwohl ihr Bauch mittlerweile so groß ist, dass sie sich kaum mehr rasieren kann. "Bald halte ich das schönste Geschenk der Welt in meinen Armen und dafür lohnt sich jedes Kilo", erklärte die einstige Bachelor-Kandidatin ihre Haltung unter dem Vorher-Nachher-Foto.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 23. Schwangerschaftswoche

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

