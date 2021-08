Die Influencer Sarah Harrison (30) und Dominic Harrison (30) lassen Mädchenträume wahr werden! Vergangene Woche ist ihre jüngste Tochter Kyla Harrison (1) bereits ein Jahr alt geworden. An diesem Tag zeigte sich die stolze Mutter bereits ziemlich emotional im Netz. Kein Wunder also, dass sie diesen besonderen Tag auch ausgiebig feiern wollte: Sarah und Domi ließen sich für ihre Prinzessin etwas ganz Besonderes einfallen – und veranstalteten für sie am vergangenen Wochenende eine Party mit Märchenwald-Motto!

Auf ihrem YouTube-Account ließ die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Follower an der Sause teilhaben. "Wir wollen es richtig krachen lassen. Richtig doll gehen wir heute ab", berichtete Sarah. Und tatsächlich: Für ihren Nachwuchs haben die stolzen Eltern offenbar keine Kosten und Mühen gescheut. Passend zum Motto wurde die Location in Rosa und Grün geschmückt – und zu Kylas Ehrentag gab es allerhand Leckereien, wie beispielsweise Kuchen oder Eiscookies. Auch über eine Piñata durfte sich das Geburtstagskind freuen.

Dass die YouTuber richtige Familienmenschen sind, haben sie somit erneut bewiesen. Denn auch Domi richtete zu diesem Anlass auf Instagram ein paar rührende Worte an sein Töchterchen. "Heute vor einem Jahr geschah etwas ganz Besonderes. Mein kleiner Engel kam zur Welt und hat unsere glückliche Familie vollständig gemacht", schwärmte er.

Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Geburtstagstorte von Kyla Harrison

Dominic Harrison mit seinen Töchtern Mia und Kyla

