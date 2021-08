Riley Keough (32) und Lisa Marie Presley (53) halten auch in schweren Zeiten zusammen. Im vergangenen Jahr musste die Presley-Keough-Familie einen harten Schicksalsschlag verkraften. Im Juli hatte sich Benjamin Keough das Leben genommen. Nach dem Tod ihres älteren Sohnes war die vierfache Mutter am Boden zerstört. Während ihrer Trauer war jedoch ihre Tochter immer an ihrer Seite. Jetzt veröffentlichte die Schauspielerin ein seltenes Selfie mit ihrer Mama.

Auf Instagram teilte die 32-Jährige nun die sommerliche Aufnahme, die sie kuschelnd mit der "Lights Out"-Interpretin zeigte. Das rare Bild des Mutter-Tochter-Duos postete die Schauspielerin zusammen mit einigen anderen süßen und lustigen Pics. Unter den Schnappschüssen befand sich neben einer Momentaufnahme von Riley mit einer ihrer Freundinnen am Strand ebenfalls eine goldige Aufnahme ihrer Vierbeiner. Auch ein Foto der "The Girlfriend Experience"-Darstellerin, auf dem sie sich zwinkernd auf einer Holzbank zurücklehnt, war zu sehen.

Den Followern der Mad Max-Darstellerin gefällt der Schnappschuss der beiden Frauen offensichtlich sehr gut. "Ich hoffe, deine schöne Mutter bleibt stark. Ganz viel Liebe für euch alle", schrieb beispielsweise ein User, und ein anderer fügte hinzu, dass das Model seiner Mutter wirklich ähnlich sehe. Auch die Schauspielkollegin von Elvis Presleys (✝42) Enkelin, Taylour Paige, kommentierte den Beitrag begeistert. "Mommy sieht so hübsch aus!", schrieb die "Zola"-Darstellerin.

Anzeige

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und ihre Tochter Riley Keough im August 2018

Anzeige

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und ihre Kinder im Februar 2021

Anzeige

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presley mit ihren Kindern im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de