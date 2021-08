Taylor Swift (31) und Simone Biles (24) schwärmen nur so voneinander! Vergangene Woche hatte die Turnerin ihren Rücktritt in mehreren Disziplinen bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio bekannt gegeben. Wegen ihrer mentalen Gesundheit hatte sie sich dazu entschieden, vorerst eine Pause einzulegen. Jetzt trat die in Ohio geborene Sportlerin auf dem Schwebebalken an und gewann Bronze. Taylor unterstützte die Olympionikin dabei in rührender Weise.

Auf Twitter schwärmten die beiden Amerikanerinnen übereinander. Für die NBC-Berichterstattung von Olympia 2020 kommentierte die "Shake It Off"-Interpretin das Olympia-Comeback der 24-Jährigen, was auf der Social Media-Plattform geteilt wurde. "In der letzten Woche war ihre Stimme so bedeutend wie ihre Talente", erzählte die Cats-Darstellerin in dem Clip. "Sie ist ganz und gar menschlich, und das macht es so einfach, sie eine Heldin zu nennen", betonte die Musikerin weiterhin. Wenig später antwortete Simone selbst auf das Video und schrieb: "Ich weine! Wie besonders das ist. Ich liebe dich Taylor".

"Ich habe geweint, als ich dich gesehen habe!", erwiderte schließlich die 31-Jährige die lieben Worte der mehrfachen Goldmedaillengewinnerin. Taylor fügte hinzu, dass sie sehr glücklich sei, dass sie Simone all die Jahre beobachten konnte, doch die vergangene Woche habe ihr eine Lektion in emotionaler Intelligenz und Belastbarkeit gegeben. "Wir alle haben von dir gelernt. Ich danke dir", beendete die Kultblondine schließlich ihre Lobpreisung der Sportlerin.

Getty Images Simone Biles im August 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio

Getty Images Taylor Swift im Dezember 2019

