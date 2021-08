Katharina Wagener (26) pfeift auf ihre Hater! Die Ex-Are You The One?-Kandidatin lernte ihren Partner Kevin Yanik in der Datingshow kennen und lieben – daraufhin verlobten sie sich, das erste Baby ist unterwegs. Nun teilt die Blondine regelmäßig Updates zu ihrer Schwangerschaft: Jüngst ließ sie ihr ungeborenes Baby im Livestream drehen, der Kleine lag nämlich falsch. Dafür kassierte die werdende Mama viel Kritik – das interessiert Kathi aber nicht, wie sie Promiflash erzählt!

Im Interview mit Promiflash erzählt die Beauty, dass sie mehr als erleichtert darüber sei, dass der Eingriff so reibungslos verlaufen sei – daher würden sie auch die negativen Äußerungen einiger Follower nicht stören. "Meinem Baby geht es gut, mir geht es gut, es hat funktioniert. Und deshalb sind mir die Reaktionen schon fast egal, ehrlich gesagt", macht Kathi ganz deutlich. Sie finde, dass jede Mama das für sich selbst entscheiden sollte – schließlich sei jede Situation anders.

Für Kathi sei die Prozedur notwendig gewesen – eine Beckenlage hätte nämlich eine natürliche Geburt verhindern können. "Ich denke, dass es jetzt auch wirklich eine natürliche Geburt werden wird, denn er liegt jetzt richtig herum", freute sich die erleichterte TV-Bekanntheit.

