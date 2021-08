Zwischen Vanessa Mariposa und Diogo Sangre scheint es auch bei Are You The One – Reality Stars in Love ordentlich zu knistern! Bereits bei Ex on the Beach waren sich die TV-Bekanntheiten ziemlich nahegekommen. Nun trafen sie im nächsten Kuppelformat erneut aufeinander – und schienen sich nach wie vor prächtig miteinander zu verstehen. Doch was haben die beiden für Absichten? Vanessa ist von Diogo jedenfalls immer noch ziemlich angetan...

Nachdem die Fitness-Influencerin in die Villa einzog, nahm der Tätowierer sie schnell zur Seite und suchte das Gespräch mit ihr. Im Einzelinterview stellte Vanessa danach klar, wie sie über den ehemaligen Temptation Island-Verführer denkt. "Ich sage immer, Diogo ist wie so ein Snack. Jeder weiß, dass es nicht gut ist und man es danach bereut, aber man will irgendwie trotzdem mal abbeißen", erklärte sie ihre Haltung.

Der 26-Jährige scheint ebenfalls an den damaligen Flirt mit der gebürtigen Österreicherin anknüpfen zu wollen. Im Einzelinterview schwärmte er regelrecht von ihr. "Vanessa ist halt schon sehr mein Typ. Ich habe mich mit Vanessa noch nie gestritten, es gab keine Diskussionen – und wir haben gleiche Ansichten", berichtete der Reality-TV-Star.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

