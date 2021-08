Cathy Hummels (33) setzt sich für mehr Gleichheit ein! Die Moderatorin erreicht nicht nur im TV regelmäßig viele Menschen, sondern auch auf ihren Social-Media-Kanälen: Allein auf Instagram folgen der Frau von Kicker Mats Hummels (32) inzwischen 610.000 Abonnenten. Für die Influencerin steht fest: Wer im Netz eine derart große Reichweite hat, muss ein gutes Vorbild sein. Deshalb hat Cathy jetzt beschlossen: Sie verwendet ab sofort eine genderneutrale Sprache!

Das verkündete die Vollblutmama des kleinen Ludwig Hummels (3) jetzt in ihrer Instagram-Story – und setzte ihr Vorhaben auch direkt in die Tat um: "Hallo, meine lieben mir folgenden Personen! Hallo, liebe alle! Ich will und werde in Zukunft hier auf meinem Account genderneutral sprechen. [...] Ich werde mir ganz viel Mühe geben, dass mir dabei keine Fehler passieren." Weiter erklärt Cathy: "Ich finde, das hat einfach so viel mit Respekt zu tun – und Respekt, Akzeptanz und Toleranz sind für unsere Gesellschaft so wichtig!"

Abschließend beteuert die Autorin: "Es soll sich niemand mehr diskriminiert fühlen, jeder sollte das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit haben." Zur Erklärung: Gendergerechte Sprache bezeichnet einen Sprachgebrauch, der für die Gleichbehandlung aller Geschlechter sorgen und deren Gleichstellung in Wort und Schrift zum Ausdruck bringen soll.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Glaubt ihr, Cathy wird ihr Vorhaben durchziehen? Ja, ganz bestimmt! Na mal sehen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de