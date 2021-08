Herrscht zwischen Paco und Bianca immer noch Funkstille? Der Hannoveraner eroberte bei Love Island das Herz der Sozialversicherungsfachangestellten und holte mit ihr am Ende sogar den Sieg. Zurück im Alltag stellten die beiden jedoch fest, dass es zwischen ihnen doch nicht so ganz passt, wie sie es zunächst vermutet hatten. Laut Bianca seien mehrere Dinge vorgefallen, die sie sehr verletzt hätten. Daraufhin brach sie den Kontakt ab – und auch heute scheinen die beiden nicht wirklich in einem besseren Verhältnis zueinanderzustehen. Ihr Ex-Flirt Paco erklärte nun gegenüber Promiflash: "Was mich und Bianca betrifft – das war mal. Ich sortiere schnell aus in meinem Leben, wenn es halt nicht passt. [...] Es ist auch völlig ok. Das Leben geht weiter."

