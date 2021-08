Maria Lo Porto wurde als Sophia Luprano bei Köln 50667 bekannt. Bereits 2018 verließ sie die Scripted-Reality-Serie und kehrte im Jahr darauf wieder zurück. Im Juni diesen Jahres gab die Darstellerin dann bekannt, dass sie nach fünf Jahren "Köln 50667" erneut verlassen wird. Mit Promiflash sprach sie über ihre Entscheidung, ihre Rolle der Sophia Luprano an den Nagel zu hängen.

Laut der Schauspielerin war es einfach an der Zeit, die Serie zu verlassen. Sie erklärte im Gespräch mit Promiflash: "Ich bin sehr happy mit meiner Entscheidung. Es war für mich das Beste, dass ich gekündigt habe." Maria fügte hinzu: "Fünf Jahre 'Köln 50667' war mega, ich bin dankbar für alles, für meine Erfahrung. Aber es muss einfach weitergehen." Die Sophia-Darstellerin wolle sich nun erst mal auf sich und ihre Familie konzentrieren. Ihre genauen Pläne verriet sie bisher nicht.

Auf die Frage, ob ihr "Köln 50667"-Ausstieg dieses Mal endgültig sei, entgegnete Maria: "Hier ist nichts endgültig. Ich sage mal so, die Sophia von 'Köln 50667' gibt es zwar nicht mehr, aber jetzt ist Maria Lo Porto am Start und da können sich die Zuschauer drauf freuen, was so kommt." Offenbar bleibt sie der TV-Landschaft auch in Zukunft noch treu.

RTL2 / "Köln 50667" Die "Köln 50667"-Stars Carolina Noeding, Daniel Peukmann, Maria Lo Porto und Christoph Oberheide

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto mit ihrem Hund

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto im September 2020

