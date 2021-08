Der Prince Charming-Countdown läuft! Am 17. August geht die neue Staffel mit Kim Tränka in der Hauptrolle auf TVNow an den Start. Vor wenigen Tagen wurden auch schon die 18 Kandidaten, die um das Herz des Blondschopfs buhlen wollen, vorgestellt. Wie die bei Kim ankommen, bleibt abzuwarten. Vorjahressieger Lauritz Hofmann ist jedenfalls begeistert von dem Cast. Im Promiflash-Interview verriet er: Vor allem drei Jungs haben es ihm angetan.

Maurice Schmitz und Pascal findet der Fetisch-Liebhaber "sehr sympathisch und süß", wie er Promiflash erklärte. "Die wären, glaube ich, etwas für mich, wenn ich noch mal in der Villa wäre", gab er zu. Ein Manko sieht er dann aber doch: Die zwei könnten mit 22 und 24 für ihn als Partner zu jung sein. Darum würde er dann doch eher mit dem 30-jährigen Thomas Hanisch durchbrennen: "Weil der hat auf jeden Fall etwas an sich, was mega ist."

Lauritz ist nun sehr gespannt, wer am Ende die letzte Krawatte vom diesjährigen Prince Charming bekommen wird. "Ich glaube, dass Kim vielleicht auf Sonnyboys steht", mutmaßte er. Demnach sieht er vor allem Robin Solf, Pascal, Maurice und Lukas Frehse weit vorne.

TVNOW "Prince Charming"-Boy Pascal

TVNOW "Prince Charming"-Boy Maurice

TVNOW Thomas Hanisch, "Prince Charming"-Kandidat

