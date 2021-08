Ist Danny Liedtkes (31) aufgedrehte Art wirklich echt? Der Köln 50667-Darsteller eckte direkt bei seinem Einzug in die Promi Big Brother-Raumstation mit den anderen Bewohnern an und trat von einem Fettnäpfchen ins nächste. Er machte Kommentare zu Extrapfunden, unsensible Beileidsbekundungen und zeigte sich alles in allem zwar von einer witzigen – aber nicht von seiner charmantesten Seite. Doch seine Mitstreiter sind sich sicher: Das ist alles nur Show!

"Ist das seine BTN-Rolle, die er noch spielt? Der hat direkt Leute beleidigt, als er reinkam", wettert Rafi Rachek (31) in einer Liveschalte auf den Big Planet bei Promi Big Brother – Die Late Night Show. Ina Aogo (32) und Michelle Gwozdz, die derzeit mit dem Reality-TV-Star im Luxusbereich sind, sehen das genauso wie er und stimmen ihm zu. Die Bachelor-Gewinnerin regt sich besonders darüber auf, dass der Seriendarsteller sie sofort in eine Schublade gesteckt habe, obwohl er sie gar nicht kenne: "Zu mir hat er auch gleich gesagt, du bist doch die vom Bachelor. Wie so ein Stempel."

Abgesehen von Dannys vorlautem Mundwerk findet Mimi ihn aber sympathisch, wie sie gesteht: "Aber an sich ist er echt nett." Ina äußert auch noch eine andere Vermutung, warum der 31-Jährige so überdreht sein könnte. "Vielleicht ist das seine Unsicherheit oder seine Rolle", mutmaßt die Spielerfrau. Was denkt ihr: Spielt Danny eine Rolle? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Die Bewohner von "Promi Big Brother" in der Raumstation

RTL2, "Köln 50667" Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

© SAT.1 Heike Maurer, Rafi Rachek und Ina Aogo bei "Promi Big Brother" 2021

