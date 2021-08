Fürstin Charlène (43) zeigt sich nun von einer ganz neuen Seite – und die wirkt ziemlich unheimlich. Es ist nichts Neues, dass die Frau von Fürst Albert II. (63) gerne mit ihrem Erscheinungsbild herumexperimentiert. So überraschte die Monegassin alle Welt Ende vergangenen Jahres, als sie sich plötzlich einen Sidecut rasieren ließ. Doch ihr jüngster Look ist selbst für die Royal-Lady sehr extrem: Im Netz zeigt sie sich nun mit pechschwarzem Augen-Make-up und in einer Kampfpose.

Mit ihrer düsteren Aufmachung macht Charlène nicht nur ein Fashion-Statement – sie will mit dem ausdrucksstarken Foto von sich auf ihrem Instagram-Account vor allem ein Zeichen für ein Thema setzen, das ihr sehr am Herzen liegt: den Tierschutz. "Ein Rhinozeroshorn ist nicht cool! Lasst uns für meine ChasingZero-Initiative zusammenkommen und diese Gräueltaten beenden, die unsere kostbare Tierwelt gefährden", fordert die Zweifachmama, die schon seit Längerem in ihrer Heimat Südafrika Wildhüter dabei unterstützt, Nashörner vor Wilderern zu retten.

Ihre Community feiert den provokanten Look von Charlène. "Großartige Initiative! So ein cooles und starkes Foto" oder "Unglaublich. Mach weiter so", schwärmen nur zwei User in der Kommentarspalte. Ein paar Nutzer schreiben auch, dass die Blondine sie sehr an Furiosa – Charlize Therons (46) Figur im Film "Mad Max: Fury Road" – erinnert.

Getty Images Fürstin Charlène und ihr Mann Prinz Albert II. von Monaco in Monte-Carlo im September 2020

Getty Images Fürstin Charlène in Südafrika im März 2021

Getty Images Fürstin Charlène, Prinz Albert II. und ihre beiden Kinder in Monaco im Januar 2020

