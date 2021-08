Simone Biles (24) lässt den Olympia-Stress hinter sich. Die US-amerikanische Turnerin sorgte bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Tokio für mächtig Aufsehen. Die Profisportlerin sagte ihre Teilnahme an mehreren Wettkämpfen aufgrund mentaler Probleme ab. Zum Schluss konnte sie dennoch eine Silber- und eine Bronzemedaille ergattern. Inzwischen ist Simone wieder in den USA – und entspannt sich nach all dem Olympia-Stress mit Cocktails am Pool!

Auf Instagram teilte die 24-Jährige jetzt jedenfalls einige Schnappschüsse, die sie in ihrem Zuhause in Texas zeigen. Darauf genießt Simone die Sonne in ihrem Garten in einem farbenfrohen Bikini. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Footballstar Jonathan Owens (26), relaxt sie am Pool und gönnt sich einen Cocktail – von dem Stress der vergangenen Tage ist keine Spur mehr. Ihre Bikinibilder kommentierte Simone lediglich so: "So süß wie Bonbons."

Während ihrer schwierigen Olympia-Auszeit stand ihr Jonathan, der selbst in den USA geblieben war, die ganze Zeit bei und stärkte Simone den Rücken: "Deine Stärke und dein Mut sind unübertroffen und du inspirierst mich jeden Tag aufs Neue. Du bist immer mein Champion, vergiss das nie!", schrieb er seiner Freundin zum Beispiel in einem Post.

Getty Images Simone Biles, Sportlerin

Instagram / simonebiles Simone Biles, Olympia-Star

Instagram / jowens_3 Jonathan Owens und seine Freundin Simone Biles

