Jasmin Herren (42) spricht offen über die Todesumstände ihres Mannes! Am 20. April wurde Willi Herren (✝45) leblos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Darüber, was genau den ehemaligen Lindenstraße-Darsteller das Leben kostete, ist öffentlich nur wenig bekannt. Jasmin ist sich jedoch sicher, dass sein Tablettenproblem einer der Gründe für seinen Tod war. Im Red-Interview verrät die Sängerin jetzt: "Wenn ich ehrlich bin, habe ich immer ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass das passieren kann. [...] Wir haben definitiv darüber offen gesprochen, dass er sein Leben verliert, wenn er so weitermacht."

