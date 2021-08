Soulin Omar hat gerade ein großes Problem. Eigentlich ist die diesjährige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Moment am Durchstarten. So zieht die Drittplatzierte selbst nach der Teilnahme an der Castingshow große und kleine Jobs an Land, wie sie Promiflash auf dem Make-up-Launch von got2b erzählt. Umso schockierender ist nun ihr Geständnis im Netz: Das Nachwuchsmodel ist trotz seines Erfolgs aktuell wohnungslos.

In ihrer Instagram-Story erklärt Soulin auch, warum sie momentan keine eigenen vier Wände hat: "Long Story short: Nach der Produktion von GNTM war viel los und ich hatte nie Zeit, mich um eine Wohnung zu kümmern. Zu ihren Eltern konnte die Hamburgerin auch nicht ziehen, weil diese gerade umziehen und die neue Bleibe erst noch renoviert werden muss, weshalb sie bei ihrem Bruder unterkommen. Dort wollte sie allerdings nicht wohnen – aber keine Sorge: Die Laufstegschönheit ist nicht obdachlos. Sie kommt gerade bei ihrer Freundin unter, bis sie wieder einen festen Wohnsitz hat.

Sie hatte am Montag sogar einen Besichtigungstermin, wie sie in ihrer Story weiter berichtet. Soulins Meinung zu ihrem potenziellen neuen Zuhause: "Grundsätzlich hat sie mir gefallen. Sie ist mega-schön und hat ne gute Lage. Aber es gibt so ein paar Sachen, die waren so ein bisschen problematisch, da muss ich erst mal eine Nacht drüber schlafen."

Anzeige

Instagram / soulin.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Soulin

Anzeige

Instagram / soulinomar Soulin Omar im August 2021

Anzeige

Instagram / soulin.gntm2021.official Soulin Omar, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de