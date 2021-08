Bei diesen Jungs sieht Gerda Lewis (28) offensichtlich großes Potenzial. Aktuell flimmert die bereits achte Staffel von Die Bachelorette über die deutschen Fernsehbildschirme und die Rosen verteilt dieses Mal das Ex-Bachelor-Girl Maxime Herbord (26). Damit tritt Letztere in die Fußstapfen der blonden Influencerin – und die hatte natürlich von Anfang in ihre Favoriten unter den Singlemännern. Sieht Gerda mittlerweile andere Kandidaten an der Spitze?

Auf Instagram machte die Bloggerin eine kleine Fragerunde und stellte sich ihren neugierigen Fans. Ein User wollte dabei wissen, wen sie von den Single-Boys der aktuellen Bachelorette-Staffel ganz vorne sehe. Und Gerda hat auf jeden Fall ihre Lieblinge: "Zico (megasympathisch), Julian (er ist einfach hot), Tony (sehr lustige und angenehme Art)", erklärte die Beauty ihre Wahl. Im Promiflash-Interview sah sie zuletzt Max Adrio (32) noch ganz weit vorne.

In Gerdas Favoritenliste hätte sich wohl auch gerne Kenan Engerini (35) gesehen. Der 35-Jährige bekam von Maxime keine Rose, beteuerte allerdings auch, dass er in der Staffel von Gerda oder Melissa (25) sowieso besser aufgehoben gewesen wäre. Doch bei der 28-Jährigen hätte er keine Chance gehabt. "Er hätte mit meinen Jungs bestimmt viel Spaß gehabt, aber er wäre überhaupt nicht mein Typ", meinte Gerda erst kürzlich.

TVNow Zico und Maxime bei einem Bachelorette-Date

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Tony Lübke

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Kenan Engerini

