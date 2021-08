Anscheinend ist Evanthia Benetatous (29) Vertrauen zu ihrem Ex-Verlobten Chris Broy komplett erloschen. Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr ehemaliger Partner trennten sich kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes George Angelos. Als alleinerziehende Mama hat die Brünette natürlich ziemlich viel zu tun – daher hat sie ihre Hündin Sheikha vorübergehend zu ihrem Vater gegeben. Aber warum hat Eva Sheikha nicht zu Chris gebracht?

Chris hatte zuvor auf Instagram erzählt, er habe erst aus den Medien erfahren, dass Eva ihre Hündin vorübergehend abgibt – ansonsten hätte er sich auch gerne um die Fellnase gekümmert. Das sei für Eva aber keine Option gewesen, wie sie nun in einem Q&A auf Instagram preisgab: "Dazu fehlt mir das Vertrauen und die Bindung. Er hat sich auch nicht darum gekümmert oder miteingebunden, als er da war oder wenn er da ist." Schließlich hätte er auch in der Vergangenheit zum Beispiel mit Sheikha spazieren gehen können – das ist aber anscheinend nicht passiert.

An dem Entschluss der frischgebackenen Mama gibt es offenbar auch nichts mehr zu rütteln – ihren Hund möchte sie Chris wohl nicht anvertrauen. "Abgeben wollte ich sie keinesfalls und es wird auch in Zukunft so bleiben", machte Eva mehr als deutlich.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, ihr Verlobter Chris Broy und Hündin Sheikha

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrer Hündin Sheikha

