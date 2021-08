Am 17. August ist es endlich so weit: Die dritte Staffel der schwulen Datingshow Prince Charming geht an den Start! Unter der heißen Sonne Kretas sucht Kim Tränka nach seinem Mr. Right – und dabei hat er die Wahl aus 18 attraktiven Single-Boys. Aber wie kommt der Prinz eigentlich bei den Kandidaten an? Im Promiflash-Interview nahmen einige der diesjährigen "Prince Charming"-Boys Kim jetzt genauer unter die Lupe!

"Der neue Prinz ist ein richtiger Mann", schwärmte Lukas Frehse beispielsweise gegenüber Promiflash und betonte: "Haare wie ein Donnergott und die Muskeln kommen auch ziemlich gut an diesen heran." Allerdings finde er Kims Körpergröße etwas einschüchternd, denn in der Vergangenheit habe er noch nie einen Partner gehabt, der größer als er war. Manfred Karácsonyi hingegen ist komplett hin und weg – er erklärte: "Ich stehe ja auf Wikinger und das erfüllt der neue Prinz auf jeden Fall."

Auch Thomas Hanisch ist hat ein Auge auf Kim geworden. "Uff, also ich muss sagen, ich hatte Männer mit längeren Haaren nie wirklich auf dem Schirm, aber das hat sich nun schlagartig geändert", erklärte der Berliner und brachte seine Begeisterung zum Ausdruck: "Kim ist ein richtiges Eye Candy!" Der Kandidat Corey bewundert zudem auch den Charakter des Prinzen. "Kim ist einfach sehr sympathisch, hat eine gute Ausstrahlung und beeindruckt mit seiner großen und schönen Statur", schwärmte er.

TVNOW "Prince Charming"-Boy Lukas Frehse

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Thomas

TVNOW "Prince Charming"-Boy Corey

