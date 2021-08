Prinzessin Eugenie (31) und ihr Mann Jack Brooksbank (35) gehen auf Reisen – und zwar erstmals zu dritt! Die Enkelin von Queen Elizabeth II. (95) und ihr Mann sind vor einigen Monaten Eltern geworden: Im Februar dieses Jahres wurde ihr erstes Baby – ein kleiner Sohn namens August Philip Hawke Brooksbank – geboren. Jetzt zeigen die beiden ihrem kleinen Schatz die Welt: Eugenie und Jack flogen nämlich in den ersten Familienurlaub mit ihrem August!

Auf Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, verlassen Eugenie und Jack gemeinsam mit ihrem Sohnemann August in der schottischen Stadt Aberdeen ein Flugzeug. Die Familie soll auf dem Weg in das königliche Domizil Balmoral sein, um dort unter anderem zusammen mit Eugenies Vater Prinz Andrew (61) und ihrer Mutter Sarah Ferguson (61) sowie mit der Queen zu urlauben.

Auf die Zeit auf Schloss Balmoral dürfte sie Eugenie zudem besonders freuen – immerhin schwärmte sie in der britischen TV-Show "Our Queen at Ninety" einst in den höchsten Tönen von dem schottischen Domizil. Sie bezeichnete die Residenz unter anderem als "den schönsten Ort der Welt."

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, Jack Brooksbank und ihr Sohn August Philip Hawke

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Mann Jack Brooksbank und ihrem Sohn August Philip Hawke Brooksbank

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August

