Lucy Diakovska (45) ist zuversichtlich, dass sie und ihre Mitstreiter Steffen Henssler (48) überlegen sein werden. In dem mittlerweile zweiten Sommer-Special von Grill den Henssler versuchen am heutigen Sonntagabend gleich sechs Prominente, sich gegen den Kochprofi durchzusetzen. Dabei wird Sammy Amara die Vorspeise zubereiten, die No Angels übernehmen die Hauptspeise und Rúrik Gíslason (33) wird schließlich den Nachtisch zaubern. Jetzt verriet Lucy von den No Angels gegenüber Promiflash, dass sie an einen Vorteil der Stars in der Show glaubt.

"Also ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich!", betonte die "Daylight In Your Eyes"-Interpretin gegenüber Promiflash. Sie glaube, dass sie und ihre Band-Kolleginnen es zu viert schlichtweg einfacher hätten, ein gutes Gericht zustande zu bringen. "Viel leichter, glaube ich, als einer allein", versicherte die 45-Jährige, bevor sie verriet, dass sich die Sängerinnen den Hauptgang gewissermaßen ausgedacht hätten. Dennoch würde sie ihren Kontrahenten nicht unterschätzen, beteuerte Lucy. "Wenn man einen so großartigen Koch mit so viel Erfahrung und so vielen Kenntnissen als Gegner hat, dann sollte man nie zu zuversichtlich sein", erklärte sie.

Nichtsdestotrotz würde sie sehr positiv an die Sendung herangehen und natürlich hoffen, dass sie sich am Ende den Sieg holen können. Da vertraue die gebürtige Bulgarin auf ihre Kochkünste, denn wie Lucy mitteilte, kommt sie aus einer Familie, in der leidenschaftlich gern gekocht wird. "Meine Oma, meine Mutter, meine Tante – alle Frauen in meiner Familie sind gute Köchinnen", berichtete sie stolz.

TVNOW / Frank W. Hempel Lucy Diakovska, Jessica Wahls und Steffen Hennsler bei "Grill den Hennsler" im August 2021

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei dem "Grill den Henssler"-Sommer-Special

TVNOW / Frank W. Hempel No Angels bei "Grill den Henssler" im August 2021

