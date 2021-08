Serkan Yavuz (28) versucht erneut sein Glück bei Bachelor in Paradise! Der ehemalige Bachelorette-Boy hat 2019 schon einmal in der Kuppelshow nach der großen Liebe gesucht. Damals lernte er Carina Spack (25) kennen und lieben. Die Beziehung der beiden ist inzwischen allerdings wieder Geschichte, und Serkan will es nun bei "Bachelor in Paradise" noch einmal wissen. Was denkt sein ehemaliger Show-Kollege Marco Cerullo (32) von Serkans zweitem TV-Anlauf?

Marco suchte vor zwei Jahren selbst unter Palmen nach der Richtigen – und hat sie in Christina Graß (33) offenbar gefunden. Was hält der 32-Jährige von Serkans doppelter Teilnahme? "Serkan kennen wir natürlich. Der war ja vor zwei Jahren in unserer Show dabei, als wir uns kennengelernt haben. Vor Kurzem hat er ein Statement abgegeben, dass er acht von zehn Frauen rumkriegt. Dann sollte das ja eigentlich bei 'Bachelor in Paradise' klappen", zeigte Marco sich im Promiflash-Interview optimistisch.

Sich auf seinen Flirt-Qualitäten ausruhen, das sollte Serkan allerdings nicht. Mit Bachelorette-Stars wie Brian Dwyer, Maurice Grube (26), Moritz Breuninger (32) oder Ioannis Amanatidis (31) wartet in dem Kuppelformat schließlich starke Konkurrenz auf den 28-Jährigen.

Anzeige

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß, August 2020

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-"Die Bachelorette"-Teilnehmer

Anzeige

TVNOW Ioannis, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de