So sieht man ihn eher selten! Kronprinz Frederik von Dänemark (53) glänzt bei offiziellen Anlässen meist in eleganter Bekleidung – oft in Begleitung seiner stets modebewussten Ehefrau Mary (49). Doch auch das Prinzenpaar braucht im Alltag mal Abstand von dem steifen Dresscode und gönnte sich vor wenigen Tagen eine kleine Auszeit mit lässiger Kleiderwahl: Frederik wurde sogar im Bademantel auf der Straße gesichtet!

Gut gelaunt marschiert der Prinz auf den Fotos in einem gestreiften Bademantel mit seinen beiden Söhnen im Schlepptau die Straße entlang. Vermutlich kommen die drei gerade vom nahe gelegenen Strand in Tisvilde, zumal Prinz Christian (15) und Prinz Vincent (10) auch bloß ihre Badetücher übergeworfen haben. Die Familie hat dabei anscheinend ein wenig geschlechtergetrennte Zeit genossen: Auf anderen Bildern, die am selben Tag geschossen wurden, ist Mary nämlich mit ihrer jüngeren Tochter Prinzessin Josephine (10) bei einem Stadtbummel in Tisvilde abgelichtet worden – und wirkte mit ihren Shorts ebenfalls sehr lässig.

Auch ihre royalen Kollegen aus Norwegen sind gerne mal lässig beziehungsweise sportlich unterwegs: Das Kronprinzenpaar Haakon (48) und Mette-Marit (47) war Anfang Juni auf einer Kajaktour fotografiert worden: Mit dem Osloer Kajak-Klub hatten sie bei einer Ostsee-Überquerung mitgemacht. Dabei passierte Mette-Marit auch ein kleines Malheur, das sie aber mit Humor nahm: Sie plumpste nämlich aus dem Kajak ins Wasser.

Mikael Rieck/Aller Kronprinzessin Mary und Prinzessin Josephine, August 2021

Franne Voigt Kronprinz Frederik und seine Frau Mary mit ihren Kindern Christian, Josephine, Vincent und Isabella

Getty Images Mette-Marit und Haakon im Juni 2021

