Rafi Rachek (31) setzt sich nun zur Wehr! Der einstige Bachelorette-Kandidat wurde bei Promi Big Brother von den Zuschauern rausgewählt. Aber auch bei einigen Kandidaten war der Reality-TV-Star nicht sonderlich beliebt – unter anderem eckte er mächtig mit Paco Steinbeck (46) an. Der disste ihn unter anderem wegen seines "Psycho-Blicks" – nun erklärte Rafi, dass eine Augenkrankheit der Grund für seinen starren Blick sei.

Im TV-Knast hatte Paco Rafi vorgeworfen, wie ein Psycho zu gucken – in der Show wurde die Szene von der Produktion dann sogar noch mit angsteinflößender Musik untermalt. Daraufhin nahm Rafis Partner Sam Dylan (30) ihn in Schutz und stellte klar, dass die Augenkrankheit Exophthalmus Grund für den in manchen Situationen starren Blick des 31-Jährigen sei. Wenig später bestätigte Rafi diese Behauptung auf Instagram: "Ein großes Thema waren wohl meine Augen. Das Thema beschäftigt mich persönlich schon seit Jahren, wo ich auch drunter leide. Ich wollte das eigentlich nie zum Thema machen, weil es mir immer peinlich war."

Durch die Erkrankung würden die Augen in diversen alltäglichen Situationen krankhaft aus den Augenhöhlen hervortreten. Rafi schäme sich dafür sehr: "Ich wurde schon oft drauf angesprochen, was mir leider immer extrem peinlich ist."

"Promi Big Brother" seit Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

© SAT.1 Paco Steinbeck, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

Anzeige

Hauter,Katrin/ ActionPress Die Reality-TV-Stars Rafi Rachek und Sam Dylan

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Rafi Rachek, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de