Tommi Schmitt bringt seine Fans sogar mit Pärchen-Content zum Lachen! Nachdem seine Community im Netz lange darüber spekuliert hatte, ob der "Gemischtes Hack"-Star mit Caro Daur (26) anbandelt, machten die beiden ihre Liebe dann diesen Januar offiziell. Hin und wieder zeigen sie sich gemeinsam auf Social Media. Doch richtige Turtel-Pics von der Influencerin und ihrem Liebsten gab es bisher eher selten. Jetzt posierte das Paar aber tatsächlich gemeinsam in schicken Outfits – und Tommi konnte sich auch da einen witzigen Spruch nicht verkneifen!

Caro und der erfolgreiche Podcaster waren dieses Wochenende Gäste auf einer Hochzeit. In seiner Instagram-Story teilte der Autor daraufhin einen Schnappschuss von sich und seiner Freundin. Liebevoll legte er den Arm um sie. Ein niedlicher Anblick, den Tommi anscheinend etwas runterspielen wollte. Denn unter das Foto, auf dem beide etwas auf dem Boden anschauen, schrieb er: "Da unten steht mein Bier." In dem Moment scheint sein Drink wohl wichtiger zu sein als die Kamera.

Danach gab es aber doch noch eine kleine Liebeserklärung à la Tommi an die hübsche Blondine. So zeigte er einen Clip, in dem Caro auf der Feier tanzt und einen großen Schluck Bier trinkt. "Königin", lautete sein Kommentar zu dem unterhaltsamen Video.

Instagram / tommischmitt Caro Daur und Tommi Schmitt, August 2021

ZDF / Joachim Gern ZDFneo-Moderator Tommi Schmitt

Instagram / carodaur Caro Daur, Influencerin

