Im Hause Sideropoulos-Shtizberg gibt es allen Grund zu feiern. 2006 heiratete Susan Sideropoulos (40) ihre Jugendliebe Jakob Shtizberg in einer jüdischen Zeremonie. Vier Jahre später kam schließlich ihr erster gemeinsamer Sohn Joel zur Welt, der nur ein Jahr später ein Geschwisterchen bekam. Aus ihrem Familienleben teilt die GZSZ-Darstellerin zwar nur selten Einblicke, doch nun feierte ihr Zweitgeborener Liam seinen zehnten Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Tages widmete die stolze Mama ihrem Sprössling jetzt einige herzerwärmende Worte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Schauspielerin nun einen Post, den sie ihrem Netzhäkchen widmete. Ihren Beitrag begann Susan mit einer Aussage von John Lennon (✝40). "Als ich zur Schule ging, fragten sie mich, was ich werden wollte, wenn ich groß wäre. Ich schrieb: 'Glücklich'", zitierte die gebürtige Hamburgerin den Musiker. "Mein größter Wunsch für dich ist, das DU glücklich bist, ganz egal wohin dich deine Reise führen wird", schrieb die zweifache Mutter anschließend.

Passend zu Liams großem Tag teilte die 40-Jährige in dem Post neben einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich aus ihrer Schwangerschaft mit ihrem zweiten Sohn zudem ein kurzes Video, in dem das Geburtstagskind seine Kerzen auspustete. Auch in ihrer Story gab die ehemalige Let's Dance-Kandidatin sehr private Einblicke in die Festivitäten. So zeigte die Mila-Darstellerin beispielsweise die Geburtstagsdekorationen sowie anschließend den Schokokuchen des frischgebackenen Zehnjährigen.

Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos' Sohn Liam an seinem 10. Geburtstag im August 2021

Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulus und ihre Kinder im Mai 2020

Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und ihre Familie im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de