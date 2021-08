Kim Kardashian (40) und Kanye West (44) sind immer noch ein echtes Dream-Team! Im Februar hatte die in Los Angeles geborene Beauty nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann eingereicht. Doch trotz ihrer Trennung scheinen sich der Rapper und die Influencerin jedoch weiterhin gut zu verstehen. So verriet Kim erst kürzlich, dass Kanye sie zu der Frau machte, die sie heute sei, indem er sie dazu ermutigte, sich treu zu bleiben. Jetzt wurde das ehemalige Ehepaar zusammen von einigen Paparazzi abgelichtet.

Auf Bildern die TMZ vorliegen, steigt die Unternehmerin mit dem Vater ihrer vier Kinder aus einem Auto in Malibu. Offenbar waren Kim und der "Hands On"-Interpret zum gemeinsamen Mittagessen verabredet. Während des Treffens schien die Stimmung zwischen den beiden Berühmtheiten zudem sehr ausgelassen zu sein, während sie die gemeinsame Zeit ohne ihre Kinder augenscheinlich genossen.

Bereits vor wenigen Wochen war der Keeping up with the Kardashians-Star dabei gesehen worden, wie er seinen Verflossenen bei dessen Karriere unterstützte. So nahmen die 40-Jährige und ihre Kinder beispielsweise an den zwei Release-Partys anlässlich des zehnten Studioalbums "Dona" des Sängers teil. Aufgrund der globalen Gesundheitskrise musste der 44-Jährige seine neue Musik nämlich bereits mehrfach verschieben, wodurch es zu mehreren Events kam.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

