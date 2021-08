Katharina Wageners (26) Start in ihr Leben als Mutter lief nicht ganz wie geplant. Bei Are You The One? lernte die Beauty im vergangenen Jahr ihren Partner Kevin Yanik kennen und lieben. Vor wenigen Tagen folgte sogar das erste gemeinsame Kind. Innerhalb von wenigen Stunden kam der Junge zur Welt und verzückt seine Eltern seither. Doch einen kleinen Dämpfer gab es für die frischgebackene Mutter, wie das Paar Promiflash verrät: Kathi hatte anfangs Probleme mit dem Stillen.

"Kathi hat keinen richtigen Milcheinschuss gehabt. Der Kleine wog schon relativ wenig, aber noch im grünen Bereich", erzählte Kevin gegenüber Promiflash. Die Stillprobleme führten jedoch zu mehr Gewichtsverlust. "Dadurch, dass sie erst keinen Milcheinschuss hatte, hat sie ihn in den ersten drei Tagen nicht richtig füttern können und er hat mehr und mehr abgenommen", berichtete der Reality-TV-Teilnehmer. Zwar sei das bei einem Baby normal, doch das Gewicht des Neugeborenen habe sich nah an der Grenze bewegt. "Dann haben wir angefangen, uns richtig Sorgen zu machen", erinnerte sich der junge Vater.

Inzwischen pendle sich jedoch alles ein und Kathi bekomme immer mehr Milch. "Heute hat er schon ein bisschen zugenommen, also es entwickelt sich ins Positive", schilderte Yannik erleichtert die Entwicklung seines Sohnes. Hätte das nicht geklappt, hätten sie den Kleinen zusätzlich ernähren müssen. "Wir sind natürlich sehr besorgt und werden uns erst bei Instagram melden, wenn alles so weit läuft", erklärte der stolze Papa.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im Juli 2021

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de