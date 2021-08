Webstar Dagi Bee (26) hatte Corona! Die Influencerin sorgte zuletzt mit ihren Babynews für Schlagzeilen. Diese machte sie vor wenigen Wochen zusammen mit ihrem Mann Eugen Kazakov (27) auf ihrem YouTube-Kanal öffentlich. Seitdem versorgt sie ihre Fans auf Social Media regelmäßig mit Updates rund um ihre Schwangerschaft. Jetzt ließ die werdende Mutter eine weitere Bombe platzen: Sie hatte sich tatsächlich, wie viele andere auch, mit dem Coronavirus angesteckt.

Dagi teilte auf Instagram im Rahmen einer aktuellen Social-Media-Challenge acht Fakten über sich. Dabei stach vor allem der letzte Fakt ins Auge: Die Influencerin hatte Corona. Sie erklärte: "Ich hatte Corona, aber habe es nicht mit der Öffentlichkeit geteilt, weil ich keine Panik verbreiten wollte. Es war zum Glück ein sehr milder Verlauf, aber der Geschmacks- und Geruchsverlust war echt lästig." Dieser Zustand hätte ganze drei Wochen angedauert. Wann genau sie sich mit dem Virus infiziert hat, behielt die Blondine jedoch für sich. Inzwischen wirkt die Internet-Bekanntheit aber wieder topfit.

Auch ihr Baby scheint putzmunter zu sein. Die 26-Jährige berichtete vergangenes Wochenende in ihrer Instagram-Story: "Es ist gefühlt 24/7 Party in meinem Bauch. Das ist krass." Der YouTube-Star ist inzwischen schon in der 23. Schwangerschaftswoche.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im August 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

