Sarah Engels (28) sieht einige Dinge heute mit anderen Augen. Seit ihrer DSDS-Teilnahme 2011 macht die Sängerin nicht nur Musik, sondern war auch mehrfach im TV zu sehen. Für ihre gemeinsame Doku ließen die "Ich"-Interpretin und ihr damaliger Ehemann Pietro Lombardi (29) sich im Alltag mit der Kamera begleiten. Unter anderem ließen sie sich beim Hausbau filmen, auch Sarahs erste Schwangerschaft wurde in einer Staffel dokumentiert. Heute kann sich die Kölnerin aber nicht mehr vorstellen, Protagonistin einer Doku-Soap zu sein.

"Heute würde ich mich ganz klar gegen Doku-Soaps entscheiden, weil da eine Kamera auf dich gerichtet ist, die dich den Tag begleitet", betonte die schwangere Musikerin in der Talkshow Kölner Treff. Viel lieber gibt Sarah auf Social Media Einblicke in ihr Leben. Dort könne die Frau von Kicker Julian Engels (28) selbst entscheiden, was sie von sich preisgibt. "Man hat das Gefühl, man hat alles gesehen, doch es gibt noch so viel, was privat in unseren vier Wänden passiert und dann auch privat bleibt", erklärte sie.

Ihre Doku-Soap "Sarah & Pietro" sieht Sarah heute kritisch. "Wir waren 18. Man hat sich ein bisschen leiten lassen, man hat einfach mitgemacht", schilderte die heute 28-Jährige. Mit den Jahren sei sie jedoch reifer geworden. "Dann denkt man irgendwann auch anders über die Dinge."

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im August 2021

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Musikerin

Anzeige

Getty Images Sarah Lombardi im Juli 2014 in Wien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de