Bei Eric Stonestreet (49) läuten bald die Hochzeitsglocken! Der Schauspieler ist bereits seit über drei Jahren mit der Kinderkrankenschwester Lindsay Schweitzer zusammen. Die beiden lernten sich bei der Big-Slick-Celebrity-Weekend-Spendenaktion kennen und später auch lieben. Seitdem gehen der Modern Family-Star und die Brünette gemeinsam durchs Leben – und jetzt wagten sie sogar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Der Cameron-Darsteller machte seiner Freundin einen Antrag!

Via Instagram teilte er seiner Webcommunity die freudigen News mit. Er postete ein paar süße Fotos von sich und seiner frischgebackenen Verlobten. Auf einem zeigt Eric voller Stolz auf den großen Diamantklunker, der jetzt an Lindsays Ringfinger funkelt – dabei wirkt er selbst immer noch total geflasht. In der Bildunterschrift scherzt der 49-Jährige sogar, dass sie ihm nicht direkt mit Ja antwortete, als er vor ihr auf die Knie ging: "Sie sagte: 'Ihre Leute werden meine Leute anrufen.'"

Unzählige seiner Promi-Freunde und Kollegen gratulierten dem US-Amerikaner bereits zu seinem Liebesglück – unter anderem Sänger Michael Bublé (45), Schauspielerin Alyssa Milano (48) und sein "Modern Family"-Co-Star Ariel Winter. "Zur Hölle, ja! Du wirst endlich deine Königin zur Frau nehmen. Ich liebe euch beide. Herzlichen Glückwunsch", freute sich die 23-Jährige mit Eric.

