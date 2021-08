Gina-Lisa Lohfink (34) sorgte mal wieder mit einem TV-Auftritt für Aufsehen! Nachdem die einstige GNTM-Teilnehmerin bei Kampf der Realitystars einen Zusammenbruch erlitt und in Begleitung eines Psychologen die Show verlassen musste, war sie jetzt wieder im TV zu sehen. Sie besuchte die "Promi Big Brother Late Night Show". Doch von ihrem Auftritt fehlte am nächsten Tag in der Mediathek jede Spur. Fans äußerten zuvor, dass Gina-Lisa in der Sendung betrunken gewirkt habe. Verschwand deswegen die Aufzeichnung? Jetzt reagierte Sat.1 und erläuterte den Sachverhalt.

"Die Redaktion hat Gina-Lisa schnell aus der "Late Night" zu Promi BB verabschiedet, da sie den Eindruck hatte, es ginge ihr nicht gut", teilte eine Sat.1-Sprecherin auf Promiflash-Anfrage mit. Deswegen habe man sich dazu entschieden, den kurzen Auftritt aus den Mediatheken zu entfernen, hieß es weiterhin.

Die Zuschauer, die Gina-Lisas Szenen noch zu Gesicht bekommen haben, reagierten tatsächlich schockiert über den Zustand der 34-Jährigen in der Show. "Diese Frau braucht einen Arzt. Sie braucht Hilfe. Warum lädt man so jemanden ein, um ihn zur Schau zu stellen?", sorgte sich zum Beispiel ein Fan auf Twitter um die Blondine.

