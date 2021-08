Ist Bauer sucht Frau International-Kandidat Oliver damit zu weit gegangen? Der 44-Jährige versucht, in dem Kuppelformat das Herz von Bäuerin Calina zu erobern – und gibt dabei von Anfang an Vollgas. Doch noch ist auch noch der 40-jährige Rainer im Rennen um Calinas Gunst, dem Oli mit seiner forschen Art das Leben nicht immer leicht macht. Nun hat der Singlemann mit seiner Flirtoffensive aber offenbar ein wenig übertrieben. Er küsste Calina vor Rainers Augen.

Eigentlich verbrachten die drei gemeinsam mit Calinas Kindern einen ausgelassenen Abend. Die Stimmung sank allerdings sofort in den Keller, als die Wahlmexikanerin Oli eine Muschel an seinen Poncho annähte und dieser sich mit einem Schmatzer auf Calinas Lippen bedankte – und das, obwohl Rainer direkt danebenstand. "Ich habe im selben Moment gemerkt, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe und denke, dass das Rainer gegenüber unfair war", erklärte Oli später im Einzelinterview. Doch diese Einsicht kam ein bisschen zu spät. Die fröhliche Partystimmung war dahin und Rainer tatsächlich gekränkt: "Auf einmal war alles so mucksmäuschenstill. Es war für mich einfach beklemmend. Ich war einfach ein bisschen vor den Kopf gestoßen."

Und wie sieht Calina die ganze Sache? Der unerwartete Kuss schien zumindest auch sie erst mal aus dem Konzept zu bringen. Später nahm sie die ganze Sache aber etwas gelassener als ihre beiden Verehrer. "Das hat jetzt keine große Bedeutung gehabt. Dass das jetzt ein Kuss war, durch den ich ihm gezeigt habe, du bist jetzt der Mann für mich. Ich glaube, das hat er auch erkannt", erklärte sie.

