Machen sie es bald offiziell? Das Topmodel Alessandra Ambrosio (39) sorgte in den vergangenen Wochen mächtig für Schlagzeilen: So wurde sie des Öfteren in männlicher Begleitung gesichtet, die nicht ihr bisheriger Freund, der italienische Designer Nicolo Oddi war. Daraufhin wurde der Beauty eine neue Liebelei nachgesagt – und zwar mit dem Model Richard Lee. Nun turtelten sie ungeniert in der Öffentlichkeit herum – bestätigt Alessandra damit etwa ihre neue Beziehung?

Auf Paparazzi-Fotos, die der DailyMail vorliegen, wirkten sie jedenfalls total verliebt. Bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles konnte Richard offenbar kaum die Finger von ihr lassen. So lehnte sich der Muskelmann wiederholt zu Alessandra vor, um sie daraufhin liebevoll auf die Stirn und sogar vor allen Augen auf den Mund zu küssen. Die Turteltauben tauschten immer wieder intime Blicke aus und schienen die gemeinsame Zeit sehr zu genießen. Die 39-Jährige äußerte sich bisher aber noch nicht zu ihrem vermeintlich neuen Freund.

Da Alessandra anscheinend versucht, ihr Liebesleben von der Öffentlichkeit fernzuhalten, dürfte es ihre Fans nicht wundern, dass sie noch kein Statement dazu abgegeben hat. Denn auch die Trennung von Nicolo, den sie seit 2018 gedatet hatte, gab sie nicht offiziell bekannt. Doch die Turtelfotos mit Richard sagen mehr als tausend Worte.

CrownMedia/MEGA Alessandra Ambrosio mit einem unbekannten Mann

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Model

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Nicolo Oddi

