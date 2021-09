Sam Asghari (27) stattet dem Juwelier einen verdächtigen Besuch ab! Mit seiner Freundin Britney Spears (39) hat der Fitnesstrainer harte Zeiten durchlebt. Seit Jahren kämpft die Musikerin vor Gericht um mehr Selbstbestimmung und versucht, sich aus der Vormundschaft ihres Vaters zu befreien. Ihr Partner ist ihr während dieser Zeit eine große Stütze. Gemeinsam sollen die beiden auch schon fleißig Zukunftspläne schmieden. Der nächste Schritt könnte womöglich sogar bald anstehen: Sam sah sich sogar schon nach einem Ring um!

Am Donnerstag wurde der 27-Jährige beim Juwelier gesichtet. Auf neuen Fotos ist Sam in einem Laden in Beverly Hills zu sehen. Bei Cartier hielt der gebürtige Iraner nach einem Luxusklunker Ausschau und ließ sich von der Verkäuferin eingehend beraten. Ein Schmuckstück schien ihm dabei besonders ins Auge zu stechen. Mit seinem Handy fotografierte er einen der Ringe in der Vitrine.

Im Falle eines Antrags würde die Antwort der Popikone vermutlich positiv ausfallen. Britney wirkt auf den Bildern mit Sam nicht nur überglücklich, sie soll laut einer Quelle auch bereit für die Ehe mit ihm sein. "Sie will den nächsten Schritt gehen und ein erfülltes Leben mit ihm haben", hatte ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber People versichert.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari 2019

Instagram / samasghari Sam Asghari, Britney Spears Freund

Instagram / samasghari Britney Spears mit ihrem Partner Sam Asghari

