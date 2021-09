Sylvie Meis (43) ist glücklich verheiratet – jetzt sprach sie über die Beziehungsanfänge! Im September 2020 haben sich die Love Island-Moderatorin und der Künstler Niclas Castello im Rahmen einer traumhaften Zeremonie in Florenz das Jawort gegeben. Doch bis es zu diesem romantischen Moment vor dem Traualtar kam, musste der 43-Jährige die Niederländerin erst einmal erobern: Sylvie hat Niclas am Anfang ihrer Liebesgeschichte nämlich so richtig zappeln lassen!

Gegenüber Bild erklärte Sylvie jetzt, dass sie Niclas auf Barbara Meiers (35) Hochzeit in Venedig kennengelernt hatte. "Wir haben uns aber nicht direkt geküsst – ich habe ein bisschen 'schwer zu kriegen' gespielt", betonte die 43-Jährige und berichtete dann von ihrem ersten Rendezvous mit ihrem heutigen Ehemann: "Aber ein paar Tage später hatten wir dann ein Date in Paris, da haben wir uns dann geküsst." Dieser intime Moment sei für Sylvie dann aber umso schöner gewesen.

Allerdings sei Sylvies Vorgehen beim Verführen von Niclas keinesfalls der allgemeingültige Masterplan. "Es ist aber keine strikte Regel, beim ersten Date nicht zu küssen oder auch Sex zu haben", stellte sie klar und hob hervor: "Wenn man sich so fühlt und on fire ist, ist das völlig okay." Immerhin müsse das jeder Mensch für sich selbst entscheiden.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis in Saint-Tropez

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castellos Hochzeit in Florenz im September 2020

ActionPress Sylvie Meis im Juli 2021 in Berlin

