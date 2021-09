Familie Haller-Paszka ist auf Reisen! Im Mai wurden Jessica Paszka (31) und ihr Partner Johannes Haller (33) zum ersten Mal Eltern. Seitdem dreht sich die Welt der ehemaligen Bachelorette nur noch um ihre kleine Hailey-Su. In ihren Alltag als Mama gibt die einstige Let's Dance-Teilnehmerin auf Social Media zudem immer wieder kleine Einblicke – so auch jetzt: Die stolzen Eltern bestiegen nämlich zum ersten Mal ein Flugzeug mit ihrem Baby.

Auf Instagram veröffentlichte das Paar nun jeweils einige Eindrücke von seiner Reise in die Heimat. Jessi schien vor der anstehenden Fahrt sichtlich aufgeregt zu sein, als sie sich am Flughafen noch einmal bei ihren Fans meldete. "Ich glaube alle Mamis verstehen das", begann sie nervös zu erzählen. Sie hoffe einfach, dass ihre Tochter das ganze Geschehen problemlos mitmache. "Es ist so aufregend", versicherte die 31-Jährige abschließend. Auch der Unternehmer schien aufgeregt zu sein. So schrieb er zu einem Familienbild: "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal vor einem Flug so nervös war. Sind total gespannt, wie Hailey die Reise mitmacht".

Johannes verriet in seiner Story zudem auch den Anlass ihrer Reise: "Wir fliegen nach Deutschland zur Hochzeit meiner Schwester." Am Bodensee würde das Pärchen dann außerdem zum ersten Mal seit der Geburt wieder auf Johannes' Familie treffen. "Meine Oma sieht dann zum ersten Mal Hailey. Das ist wirklich schön", verriet der Reality-TV-Darsteller gerührt.

Lela Radulovic Photography Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka und ihre Tochter Hailey Su am Strand von Ibiza im August 2021

Lela Radulovic Photography Johannes Haller und Jessi Paszka mit ihrer Tochter

