Gibt Steffi freiwillig auf? Bei der The Biggest Loser-Spezialausgabe "The Biggest Loser – Family Power Couples" hat die Bürokauffrau ihrem Übergewicht den Kampf angesagt und überwindet zusammen mit ihrer Tochter Melina Tag für Tag den inneren Schweinehund. Aber nicht nur Sport und gesundes Essen sind für die Blondine Neuland – sie ist normalerweise auch nicht so lange von ihrer Familie getrennt. Das Heimweh macht Steffi so stark zu schaffen, dass sie sogar überlegt, aufzugeben.

"Ich vermisse sie einfach. Auch wenn Melina hier ist, fehlen die anderen drei und mein Mann. Wir haben unsere intensive Zeit hier, was total schön ist. Aber ich bin ein Gerechtigkeitsmensch und habe immer das Gefühl: 'Du musst auch an die anderen denken'", betonte die 47-Jährige zu Beginn der heutigen Folge. Bei einem Videocall mit ihren Liebsten zu Hause konnte sie die Tränen ebenfalls kaum zurückhalten. Beim Anblick der Kids und ihres Mannes stellte Steffi fest, dass sie nicht sicher ist, ob sie die Teilnahme noch weiter durchziehen kann. "Ich will nach Hause. Weil ich euch vermisse", schluchzte sie.

Obwohl sie sich selbst mit dem Gedanken abfinden kann, das Fitnessshow-Abenteuer zu beenden, bleibt sie aktuell noch stark für ihre Tochter Melina. "Ich weiß, dass mein Kind noch bleiben will – und solange es die Waage zulässt, machen wir das auch", stellte die Vierfach-Mutter beim Kochen klar.

"The Biggest Loser – Family Power Couples" ab 30. August 2021 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

Anzeige

SAT.1/Ben Pakalski Das "Biggest Loser"-Duo Steffi und Melina mit Ramin Abtin und Dr. Christina Theiss

Anzeige

SAT.1/Ben Pakalski Die Kandidaten von "The Biggest Loser – Family Power Couples", Folge eins

Anzeige

SAT.1/Ben Pakalski Melina bei "The Biggest Loser – Family Power Couples"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de