Ist die Romanze mit Finnja Bünhove für Eugen Lopez nun endgültig Geschichte? Zwischen dem Profiboxer und der einstigen Temptation Island V.I.P.-Verführerin knisterte es bei Are You The One – Reality Stars in Love gewaltig. Jedoch fiel der Muskelmann aus allen Wolken, als er erfuhr, dass die Brünette vor geraumer Zeit einen spontanen Dreier mit seinem Kumpel Diogo Sangre und dessen Freund hatte. Eugen hat Promiflash nun erzählt, dass er nach dieser Erkenntnis mit Finnja abgeschlossen hat.

"Als ich das gehört habe, dachte ich mir nur: 'Das ist doch ein schlechter Scherz!'", erklärt Eugen im Promiflash-Interview, denn er habe keinerlei Vermutung gehabt. Besonders getroffen habe ihn die Tatsache, dass weder Finnja noch Diogo ihm etwas von dem Dreier erzählt hatten. "Ich war von beiden enttäuscht, aber mehr von Finnja", erklärt er seine Gefühlslage. "Klar hätte Diogo mir das auch sagen sollen, aber die Partnerin steht jemanden immer näher als ein Freund", findet der 28-Jährige. Stattdessen hätten aber beide ihm verschwiegen, was passiert war.

Diese Unehrlichkeit habe Eugen am meisten bei der Sache gestört: "Ich war nicht sauer, dass sie was hatten, sondern weil sie es mir dreist verschwiegen hat – und auch noch mit ihm und mir unter einem Dach lebte und so tat, als wäre nie was gewesen." Hätte er vorher davon gewusst, hätte er Finnja vermutlich nicht ernsthaft kennenlernen wollen: "Weil ich keine Frau neben mir haben will, die von einem Freund schon gevögelt wurde."

