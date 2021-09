Cathy Hummels (33) lässt sich von nichts und niemandem unterkriegen. Die Moderatorin hatte es in den vergangenen Wochen nicht gerade leicht. Zuletzt machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass sie und ihr Mann Mats (32) getrennte Wege gehen. Sogar von einer neuen Partnerin an der Seite des Fußballers ist bereits die Rede. Ein aktuelles Posting der Influencerin ließ zudem durchblicken, dass sie wegen irgendetwas total genervt ist. Trotzdem schaut Cathy nach vorne und betonte jetzt: Sie findet immer das Licht am Ende des Tunnels.

"Egal, wie schwer eine Situation manchmal ist, ich finde immer ein kleines Lichtlein", schrieb die 33-Jährige zu einem Instagram-Selfie. Zwar schaut sie darauf noch etwas betrübt in die Kamera – lässt aber durchblicken, dass sich ihre Fans keine Sorgen um ihren Gemütszustand machen müssen. "Einfach ein glückliches Selfie", betitelt sie den Bildbeitrag weiter und ergänzt in den Hashtags, dass sie wohl gerade mit Sohnemann Ludwig (3) auf dem Spielplatz verweilt.

Ob Cathy mit ihren Postings überhaupt auf die Trennungsspekulationen anspielt? Vergangenes Wochenende machte es zumindest den Anschein, dass zwischen ihrem Mann und ihr alles in bester Ordnung ist. Die Hummels machten nämlich einen Familienausflug. Einige Tage zuvor postete die Brünette außerdem ein gemeinsames Bild samt klarer Ansage. "Du bist das beste Kind der Welt. Für dich halten wir immer zusammen, denn du bist wichtiger als alles andere", richtete sie das Wort an Ludwig und hielt damit fest, dass seine Eltern an einem Strang ziehen.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de