Für Lena Schiwiora endete die Zeit auf Love Island mit einem großen Knall! Am Mittwochabend zog die Blondine in der Datingshow die Reißleine: Nachdem sie mit harten Vorwürfen der Zuschauer konfrontiert wurde, entschied sie sich, die Sendung freiwillig zu verlassen. Gegenüber Promiflash schilderte die Influencerin nun erneut die genauen Gründe für ihren Exit: "Ich habe gemerkt, dass ich einfach noch mehr Zeit gebraucht hätte – aber das Ding ist, du hast halt nicht so viel Zeit bei 'Love Island'!"

