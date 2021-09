Die Berlin Fashion Week ist in vollem Gange und unter den Models sind auch einige ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatinnen. Am Dienstag fand zum Beispiel die Show von Kilian Kerner statt. Der Designer war auch schon selbst in der Sendung zu sehen, als er Models für seine Show im vergangenen Januar auswählte. Damals entschied sich Kilian nur für Dascha Carriero (21) – in seiner neuen Fashion Show durfte allerdings auch Soulin Omar laufen. Wie konnte die gebürtige Syrerin ihn überzeugen?

Im Interview mit Promiflash bei Kilians Show unter dem Motto "Reset" gibt er zu: "Ich fand Soulin an dem Tag von meinem Casting gar nicht so auffallend." Er sprach an dieser Stelle von seinem Casting für seine Januar-Auswahl. Im Laufe von GNTM habe Soulin ihn dann allerdings doch überzeugt. "Ich mag Menschen, die Ehrgeiz haben und wissen, was sie wollen – und das hat Soulin", macht der Berliner deutlich.

Außerdem könne Soulin gut laufen. Sie sei zwar etwas kleiner als andere Models – aber auch nicht so klein, dass man sie als Petite-Model bezeichnen könnte. "Das war für mich auch relativ schnell klar, dass ich mal mit ihr arbeiten will", erklärt Kilian.

Getty Images Designer Kilian Kerner bei der Fashion Week Berlin 2019

Nicole Kubelka / Future Image, Actionpress Dascha Carriero im September 2021 für Kilian Kerner

United Archives GmbH/Actionpress Designer Kilian Kerner

