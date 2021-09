Gülcan Kamps (38) schwebt im absoluten Baby-Himmel! Im Juni dieses Jahres verkündete die TV-Bekanntheit herzerwärmende News: Sie und ihr Ehemann Sebastian Kamps erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem diese Neuigkeit raus ist, nimmt sie ihre Follower im Netz mit auf diese aufregende Reise – nun gab es erneut ein Update von der werdenden Mutter: Gülcan schwärmte von ihrem kleinen Wunder und verriet zugleich ein niedliches Detail!

"Du bist so klein, wiegst gerade ein mal 1,2 Kilo und machst tagtäglich in deinem sehr kleinen Kiez mega Action und hältst damit alle – beziehungsweise mich – auf Trab", schrieb Gülcan nun unter einem Beitrag auf Instagram und offenbarte somit das Gewicht ihres ungeborenen Babys. Auf dem Pic strahlt die einstige Viva-Moderatorin bis über beide Ohren und scheint es kaum erwarten zu können, ihr Kind in den Armen halten zu dürfen.

"Woher hast du kleine Maus denn so eine Energie?", hieß es weiter. Und genau dieser Satz ließ Gülcans Fans stutzig werden. Einige vermuten nun nämlich, dass die 38-Jährige ein Mädchen bekommt. "Dann wird es ein Mädchen?", fragte eine neugierige Userin unter dem Schnappschuss. Bisher reagierte Gülcan nicht auf die Spekulationen.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de