Prinzessin Beatrice (33) präsentiert endlich wieder ihre Rundungen! Im Mai hatte die Enkelin der Queen (95) bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (37) ein Kind erwarten. Die werdenden Eltern müssen mittlerweile nicht mehr lange warten, bis sie ihren Spross endlich im Arm halten können, denn schon in diesem Herbst soll ihr Nachwuchs zur Welt kommen. Nun zeigte sich Beatrice erneut mit ihrem wachsenden Bauch.

Auf dem Bild, das RTL vorliegt, besuchte die 33-Jährige ein Event der Wohltätigkeitsorganisation Big Change. 2010 wurde die Stiftung von Beatrice selbst und fünf ihrer Freunde ins Leben gerufen, um junge Menschen auch abseits der Schullaufbahn zu unterstützten. Bei ihrem öffentlichen Auftritt setzte die Britin auf ein blaues Outfit, bestehend aus einem gestreiften Blazer und einem Kleid, unter dem sich ihr Babybauch deutlich abzeichnete. Wie auf dem Foto zudem zu erkennen ist, trug Beatrice ganz bodenständig ein Namensschild am Kragen ihrer Jacke.

In der vergangenen Zeit hatte sich die Schwester von Prinzessin Eugenie (31) etwas mit dem Präsentieren ihrer wachsenden Körpermitte zurückgehalten. Zuletzt war sie vor rund einem Monat gemeinsam mit ihrem Mann in London gesehen und von Paparazzi abgelichtet worden. Damals besuchte sie den Geburtstag von Freunden und bezauberte alle Anwesenden in einem lockeren Kleid kombiniert mit einer floralen Jacke.

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Oktober 2019

Mirrorpix / MEGA Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Juli 2021

Twitter / laporschespeaks LaPorsche Thomas und Prinzessin Beatrice, Juli 2021

